Esiste un legame tra la Costiera e Cuba? Maddalena di Lieto ce lo raccontanel suo primo romanzo “Almeno per me-Al menos para mi”.

Minori, Costiera amalfitana. “I sentimenti, anche i più brevi, hanno la dignità che noi riconosciamo loro.”

È questo il pensiero di fondo che anima “Almeno per me- Al menos para mi”, romanzo d’esordio di Maddalena Di Lieto, residente a Riccione ma fiera delle sue origini meridionali e di far parte del gruppo “Minoresi nel Mondo” fin dalla sua fondazione. Il libro, ambientato principalmente a Cuba, racconta la storia di Chiara, una giovane donna che insegue l’amore e lo troverà proprio a L’Avana, la cui atmosfera sensuale non basterà a coprire le spine di questo rapporto: la trama è avvincente perché i problemi iniziali sono solo la punta di un iceberg ben più tagliente contro cui la ragazza andrà a sbattere, naufragando in un mare di sofferenza. La storia non è scontata, anzi la lettura è scorrevole e dinamica in quanto coinvolge il lettore prima nell’entusiasmo della passione, poi nella ricerca e nel superamento della verità. Chiara dovrà infatti fare i conti con le sue debolezze e, senza vergognarsi, dovrà ricostruire se stessa partendo proprio da queste ultime.

Il libro però ha non una, ma due protagoniste in quanto, oltre a Chiara, l’autrice trasmette a chi legge il suo amore per L’Avana, città che spesso paragona al nostro Meridione in cui, nonostante le difficoltà e la precarietà economica, gli abitanti si svegliano ogni giorno con il sorriso, vivono la strada con la coralità di un’unica grande famiglia, sono, seppur poveri, ricchi di inventiva e generosità. Maddalena Di Lieto conosce bene L’Avana che più volte, con le sue vie sgarrupate ma animate di musica e sole, richiama la genuinità e il calore di Napoli.

L’autrice, in effetti, nata in Romagna da genitori minoresi, fa emergere il suo carattere meridionale con frequenti richiami alla Costiera Amalfitana e al capoluogo partenopeo, creando così un ponte, quantomeno curioso, tra la Cuba che tutti associano per lo più alla Revolución socialista e la nostra bella terra. L’aspetto legato al viaggio è una componente fondamentale della vita dell’autrice, laureatasi all’università di Urbino in Lettere con indirizzo archeologico con una tesi proprio sulla Villa Romana Marittima di Minori. Maddalena Di Lieto da anni insegna alle scuole medie di Riccione, ma, appena può, non rinuncia a tornare al paesello o a viaggiare in giro per il mondo, e, come nel caso di Cuba, sempre ricerca in ogni città o paese da lei visitato tracce, riferimenti, somiglianze con la vita, con i colori, con i sapori della sua- della nostra- amata Costiera Amalfitana.

Per chi fosse interessato il libro è acquistabile su Amazon in formato cartaceo o eBook per Kindle. Complimenti da Positanonews dalla Costa d’ Amalfi