Esclusiva. In Costa d’Amalfi arrivano Vds di Bergamo in aiuto per emergenza estiva. Di Leva “Pronti per i cittadini, idrovolante ad agosto”. Sentiamo il presidente della Croce Rossa Raffaele Di Leva, sempre sul campo, con un’esperienza pluridecennale nel settore del pronto soccorso, che ne fa un riferimento per il territorio. Ci chiedevamo cosa stesse facendo la Regione Campania e l’ASL Salerno per il 118 estivo, oggi abbiamo riportato il malore in spiaggia a Maiori, oramai consuetudine anche a Positano nei weekend in particolare, ma ci si sta organizzando. La bellissima notizia è anche la presenza di due volontarie da Bergamo in Lombardia, che hanno raccontato in esclusiva per Positanonews la loro esperienza sul territorio e la problematica del coronavirus covid-19, che non è finita, bisogna tenere sempre la guardia alta. Davvero bella e simbolica la loro presenza qui da noi e ringraziamo Di Leva e tutto lo staff della CRI per l’impegno profuso. Intanto Di Leva risponde alle problematiche ataviche sollevate da Positanonews, oramai anche noi abbiamo il callo sulla situazione “Ci attiveremo fra qualche giorno con una postazione in spiaggia grande e dal primo luglio arriverà l’idrovolante per le emergenze. C’è una postazione anche a Vietri sul mare dove è cominciato il servizio , ringraziamo i ragazzi di Salerno per l’aiuto”. Ragazzi un grazie e un in bocca al lupo a tutti i Vds ed il personale del 118.

Clicca qui Nel link della diretta sui Fondali Puliti l’intervista esclusiva alle bravissime volontarie di Bergamo che ringraziamo