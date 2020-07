Esame Crotone per la Salernitana: allo Scida granata camaleontici con Cicerelli terzino e Gondo sulla trequarti

CROTONE – SALERNITANA

STADIO EZIO SCIDA (ORE 21)

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Curado, Marrone, Golemic; Gerbo, Benali, Barberis, Zanellato, Molina; Messias, Simy. A disp. Festa, Gigliotti, Mustacchio, Spolli, Armenteros, Jankovic, Bellodi, Crociata, Gomelt, Maxi Lopez, Mazzotta. All. Stroppa.

SALERNITANA (4-2-3-1): Micai; Cicerelli, Aya, Migliorini, Curcio; Akpa Akpro, Di Tacchio; Lombardi, Kiyine, Gondo; Djuric. A disp. Vannucchi, Russo, Billong, Lopez, Capezzi, Jallow, Karo, Galeotafiore, Maistro, Jaroszynski, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura.

Da un lato la consapevolezza di essere ad un passo dal ritorno in A, dall’altro l’ambizione di dire la propria nella corsa play-off. Crotone-Salernitana si presenta come una delle partite più interessanti della 35esima giornata del campionato di Serie B. I calabresi sono reduci da tre vittorie consecutive che hanno reso particolarmente concreta l’ipotesi di promozione diretta. La Salernitana invece ha ritrovato la fiducia battendo per 4-1 il Trapani e ora è chiamata a dare una risposta concreta anche in trasferta dove non vince da gennaio. Per il match dello “Scida”, Ventura deve fare a meno dell’infortunato Dziczek ma recupera Jaroszynski che dovrebbe partire dalla panchina.

Proprio la difesa dovrebbe rappresentare la grande novità dello scacchiere tattico di questa sera, con il tecnico ligure intenzionato a schierare i suoi con un inedito 4-2-3-1. Davanti a Micai, la coppia di centrali sarà composta da Aya e Migliorini con Curcio a sinistra e Cicerelli a destra nell’inedita posizione di terzino destro. Sarà un modulo “flessibile” con Akpa Akpro e Di Tacchio a fare schermo davanti alla difesa e a dover fare da collante con il reparto avanzato. Il tridente alle spalle dell’unica punta Djuric dovrebbe vedere la presenza di Lombardi, Kiyine e Gondo con Maistro pronto a subentrare. I padroni di casa invece dovrebbero rispondere con l’ormai consolidato 3-5-2: attenzione in attacco alla coppia Messias-Simy, un mix di tecnica e fisicità che finora ha spinto i pitagorici nella lotta promozione.