Ercolano (NA). MAW. Ingresso gratuito per i residenti di Ercolano e per gli under 13.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Ingresso gratuito per i residenti di Ercolano e per gli under 13 al MAW di Ercolano.

Per il mese di luglio 2020 l’ingresso al MAV Museo Archeologico Virtuale sarà gratuito per gli under 13 anni e per i residenti nel Comune di Ercolano.

Un’occasione unica per conoscere il patrimonio culturale di questa magnifica città!

Il museo resterà aperto dal venerdì alla domenica dalle ore 10.00 alle 16.00 (ultimo ingresso).