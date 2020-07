Enel distribuzione a Positano , un disastro la sostituazione dei contatori in piena estate. A Fornillo attesa inutile, ci mancavano solo loro! Ci mancavano solo loro dopo il coronavirus covid-19 , la crisi economica, nelle uniche settimane in cui si sta lavorando con il turismo nella perla della Costiera amalfitana gli viene in mente di sostituire i contatori. Centinaia di fogli sparsi ovunque , creando rifiuti che poi noi cittadini pagheremo, per avvisare di questa sostituazione. Gente che lavora, che ha impegni, stressata, che magari potrebbe destinare quelle ore di attesa al mare, ebbene oggi tutta la giornata ad aspettare l’annunciato, con tanto di avvisi ovunque, intervento e niente! Non sono venuti!

Ma chi è da Salerno, Napoli, in Campania, a Roma che ha deciso tutto questo? Non potevano aspettare a settembre? Si rendono conto che è il momento peggiore per fare qualcosa, che poi non fanno? Quali menti eccelse guida questi soggetti , menti stra pagate ovviamente. Da applausi !

Questo il cartello di E-distribuzione in Via Boscariello