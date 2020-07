Copertina

Enel, distribuzione a Positano: sostituzione contatori energia elettrica esterni

E-Distribuzione, in questa fase, prevede di sostituire solo i contatori posizionati all'esterno degli appartamenti e dei locali abitati, onde minimizzare qualsiasi contatto tra il personale che opera per conto di E-Distribuzione ed i cittadini. Non sara, dunque, necessario stare in casa.

