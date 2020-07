EMOZIONI RITRATTE. UNA MOSTRA AI CAMALDOLI DI AROLA DI SALVATORE SCHIANO DI COLA

Vico Equense ( Napoli ) . Mostra, interamente gratuita, organizzata dall’Associazione “pArola all’Eremo”, che ha sede ai Camaldoli di Arola, nel Museo della Riggiola e Maiolica di Salvatore Schiano di Cola. Consigliamo a tutti di lasciare la costa di Sorrento per salire qui in questo angolo di paradiso per ammirare il verde, il panorama e la mostra.

“Il Maestro è un artista di talento ma di altrettanta umiltà e discrezione. Allego una sintesi estrema della sua biografia per farlo conoscere a coloro che ancora non hanno avuto il piacere di incontrarlo.

“Il Maestro Salvatore Schiano di Cola nasce a Pozzuoli in una calda estate del ’53. La sua passione per l’arte ed il ritrattismo si sviluppa di pari passo con una laurea in Sociologia dove studia le dinamiche sociali legate al comportamento umano. Questo lo porta a sviluppare uno stile artistico incentrato sullo studio delle espressioni umane con particolare attenzione al principale mezzo di interazione col mondo esterno: gli occhi.

In questa esibizione, Salvatore ci accompagna nel suo mondo di volti, sorrisi e sogni, per suscitare emozioni uniche e private a ciascun visitatore.”

English version:

“About the artist: Salvatore Schiano di Cola was born in Pozzuoli, during a warm summer of 1953. His passion for art and portraits developed in parallel with a degree in Sociology, where he focused on social dynamics and human behavior. This led him to develop an art style based on the study of human expressions, with particular attention to the main instrument of interaction with the world: the eyes. With this exhibition, Salvatore guides the spectator into his world of faces, smiles and dreams, to elicit emotions unique to each of us.”