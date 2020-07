Emilio Maiorino farà l’ascensore per il Fiordo di Furore.

EMILIO MAIORINO and PARTNERS che ha già dato all’amata AMALFI un’Ascensore ed una Vista Panoramica unica ad una Città che l’aspettava da 30 anni.

EMILIO sta dando ANIMA e VITA anche a PALAZZI ed EDIFICI del Centro Storico di TARANTO – la Città dei due MARI – d’altronde dove vi è storia centenaria solo pochissimi “Cesellatori e Cultori della pura BELLEZZA” come LUI possono usare “la Matita” come per il Chiostro dell’Hotel Convento Luna del 1200 e della conchiglia che sta realizzando all’ingresso dello Storico ARSENALE di AMALFI custode della Croce (Che campeggia nella Bandiera della Marina Militare) di SCALA – il Più antico Comune dei nostri luoghi di residenza.