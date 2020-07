Elezioni Amalfi, Maiori Positano si guarda anche al 2021 con Praiano, Agerola e Ravello

Per la Costiera amalfitana è aria di elezioni, non solo per la Regione Campania, che, come al solito, vede i nostri politici per lo più spettatori, salvo rare eccezioni come Salvatore Gagliano, nel recente passato. Qui si concentra sulle elezioni comunali, paesi piccoli, ma buoni, si direbbe. Infatti, Positano, Amalfi, Ravello, sono fra le Città più famose del mondo, ma anche il comprensorio ha la sua importanza , comprensorio che pur non facendo parte della provincia di Salerno, ma di Napoli, facciamo entrare anche Agerola, storicamente nel territorio dell’Antica repubblica e nella Diocesi di Amalfi Cava de’ Tirreni, comunque con uno sguardo e interessi turistici verso la Costa d’ Amalfi a cominciare dal Sentiero degli Dei e non solo.

Mentre di Amalfi, Maiori e Positano stiamo parlando abbondantemente , con gli scenari definiti ad Amalfi, gli ex sindaci contro Daniele Milano fondamentalmente, semidefiniti a Maiori, si deve far quadrare il cerchio fra i possibili candidati sindaci e Capone, in soldoni se sono tre o quattro candidati Capone ritorna a fare il primo cittadino, altrimenti perde, a Positano vi è incertezza sul nome che deve uscire dal gruppo dell’alba della libertà di De Lucia.

Nel 2020, causa Covid, il voto è slittato al 20 settembre, ma dopo sei o sette mesi si voterà anche a Praiano, Agerola e Ravello. A Praiano sta gestendo Annamaria Caso, vice sindaco designato, mentre proseguono le indagini sul sindaco Giovanni Di Martino, sospeso per una presunta tangente, cosa succederà? Cinque Stelle contro la Caso? Un ritorno di ex sindaci come Gennaro Amendola e Salvatore Gagliano? Intanto questi mesi saranno segnati da questa vicenda.

A Ravello bisogna vedere se ci sarà la staffetta fra Ulisse Di Palma e Salvatore Di Martino, o se si presenta per il secondo mandato, con l’appoggio di Nicola Amato, poi c’è il gruppo di Paolo Wuilleumier con Gianluca del Pd, l’uno o l’altro possibili candidati, e la terza lista con Dario Cantarella vicino a Secondo Amalfitano.

Ad Agerola difficile succedere a Luca Mascolo che ha rivoluzionato il territorio riuscendo a realizzare opere pubbliche che nel cuore dei Monti Lattari aspettavano da tempo, volgendo lo sguardo al turismo. Nel gruppo di Nuovamente Agerola c’è l’assessore ai lavori pubblici Matteo Ruocco e l’assessore al turismo Tommaso Naclerio , entrambi nomi forti e impegnati sul fronte, potrebbe mediare fra loro il supervotato Andrea Buonocore, vicino all’ex deputato candidato al PD Massimiliano Manfredi, mentre per la Milo ci sarebbero ambizioni ultra locali. Dalle opposizioni spunterebbe Maria Cuomo, nipote dell’ex sindaco Tommaso Cuomo, o Giancarlo Panariello del gruppo “Per Agerola” , ma si parla anche del ritorno degli ex Michele Pisacane e Antonio Milo, entrambi hanno raggiunto in passato ruoli in Parlamento e alla Regione, loro o i figli.

Insomma ad Agerola potrebbe rivedersi lo scenario di Positano dove il sindaco che non si può candidare per il terzo mandato dovrebbe scegliere, o far scegliere, nel suo gruppo, il candidato. Una difficoltà che si potrebbe trascinare, come sta succedendo a Positano, fino agli ultimi giorni prima del voto, appunto per evitare dissapori o dissidi durante l’attività amministrativa e per non svelare le carte agli avversari, a meno che non spunti il terzo mandato che è già in itinere in Parlamento, allora si avrebbe la candidatura di Luca Mascolo che porrebbe fine a ogni possibile discussione interna.