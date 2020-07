Eduardo Scotti, vecchia gloria del Sorrento, è venuto a mancare

E’ scomparso sopraffatto da una lunga malattia Eduardo Scotti, classe 1948, di Torre Annunziata, insegnante di arte fotografica presso il liceo artistico-culturale “Giorgio de Chirico”e da poco andato in pensione. Conosciutissimo per aver fondato il gruppo fotografico “La Carrozzella” insieme agli amici Antonino Fiorentino, Ernesto Gaudiello, Francesco Cappiello, Sossio Russo e Luigi Garbo ed aver realizzato mostre e pubblicazioni (famosa quella sulle “Processioni del Venerdì Santo a Sorrento” del 2003). L’altra sua grande passione era stato il calcio: aveva giocato con la maglia del Sorrento calcio a metà degli anni sessanta- come ci ricordano gli amici Antonino Siniscalchi e Gaetano Mastellone (in squadra con lui). Ha vissuto gli ultimi anni della sua vita coltivando soprattutto gli affetti familiari: oltre alla moglie Rosita, docente di lingua inglese presso il Liceo Salvemini di Sorrento, era molto legato al nipotino Edoardo ed alla nipote prediletta Orsola. Lo ricordano, tra gli altri, anche i tanti amici Luigi Garbo, Carlo Incoronato, Gaetano Mastellone, il preside Felicio Izzo ed i colleghi del Liceo Artistico Culturale “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata. I funerali si svolgeranno nella Catterdrale di Sorrento, martedì 14 luglio alle ore 10.00.