Eboli. Trauma cranico per un bagnante travolto con un surf. Nel pomeriggio di ieri si è verificato un incidente in acqua ad Eboli, in provincia di Salerno. Una persona impegnata nel kitesurfing, pratica sportiva che consiste nell’usare una tavola da surf sulle onde mentre si è trasportati da un aquilone, ha colpito accidentalmente un bagnante alla testa. Il malcapitato è stato soccorso dai volontari del 118, riportando un trauma cranico con ferita lacero contusa alla testa.