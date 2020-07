“E’ più facile uccidere le donne” intervista all’autore Francesco Saverio Torrese

Intervista a Francesco Saverio Torrese per il suo ultimo romanzo ‘È più facile uccidere le donne’

D.Avvocato, le faccio i migliori auguri per il successo della sua ultima fatica letteraria che ancora una volta prova la sua assoluta versatilità d’autore. La sua biografia dice di favole per bambini, un libro sul Burraco, un romanzo umoristico, una storia sentimentale, un giallo di ambientazione vaticana, lavori per il teatro e adesso un thriller.

R. In effetti, non sono propriamente un autore ‘di genere’ ma questo dipende dal modo in cui nasce in me la voglia di raccontare una storia. Io non mi sono mai imposto di raccontare qualcosa, tipo pensare adesso scrivo un giallo. Le storie, io credo, siano già scritte da sole e a noi autori non resta che raccoglierle e raccontare.

D.Il titolo già introduce il tema del romanzo, si tratta di omicidi di donne evidentemente.

R. Si è vero quello dei femminicidi è un tema che mi colpisce da sempre dolorosamente ed è l’elemento dominante del racconto.

D.Senza svelare più del dovuto può darci una piccola sintesi del romanzo?

R In due sole parole direi che si tratta della eterna lotta tra il bene e il male. Da una parte c’è un assassino psicopatico che gode nell’uccidere le donne, e dall’altra un Commissario di Polizia che cerca di fermarlo .La storia è ambientata in una Napoli che ho voluto raccontare fuori da schemi oleografici di pizza e mandolini. Napoli, città meravigliosa ma piena di contraddizioni a volte anche dolorose, fa da sfondo, e a volte è protagonista, dell’intero racconto.

D.Un giallo dalle tinte forti a quanto pare.

R Si a tratti anche veramente noir perché quando la soggettiva di narrazione è quella dell’assassino il Lettore deve vedere esattamente quello che vede lui.

D. Vedo che in quarta di copertina Maurizio de Giovanni, spende parole molto belle per il suo lavoro.

R. Si quei commenti e la magnifica prefazione di Vincenzo Aiello sono due perle che impreziosiscono il mio lavoro.

D Di più credo non possiamo dire per non togliere ai Lettori il piacere di gustarsi i colpi di scena di questo giallo e a proposito quando potremo trovarlo in libreria?

R. Con l’Editore abbiamo ritenuto che dato il particolare momento il libro arriverà fisicamente il libreria ad ottobre ma è attualmente disponibile in cartaceo su Amazon e in formato Kindle su diverse piattaforme.

D. In bocca al lupo allora.

R Crepi.