È made in Napoli l’e-commerce premiato tra i 500 migliori d’Italia

È di origini partenopee il sito che nei giorni scorsi è stato inserito nell’elenco dei 500 migliori e-commerce d’Italia 2020/2021. MONDOAFFARIWEB.IT è stato lanciato nel 2015 dalla World Business srl, azienda leader nel mercato dell’elettronica di consumo, specializzata nel refurbished.

La ricerca, condotta dall’Istituto Tedesco ITQF e il suo Meda Partner Repubblica Affari & Finanza, ha interessato un campione di oltre 5000 Online-Shops. Trattasi della più ampia ricerca in materia condotta finora nel nostro Paese. Lo studio, giunto alla 2° edizione, ha preso in considerazione solo negozi online in lingua italiana, con una sede (anche fiscale) nel Belpaese. Sono stati ammessi, sulla base di una procedura di selezione in tre fasi, solo siti che hanno un elevato traffico di utenti (10.000 utenti/mese). Siti che sono stati esaminati da un team di esperti in base a 12 criteri oggettivi in 5 aree d’analisi: funzionalità-ricerca, presentazione-prodotto, fiducia-sicurezza, acquisto-consegna, servizio-comunicazione.

Sono stati poi gli stessi clienti italiani che in un maxi-sondaggio rappresentativo con oltre 350.000 interviste hanno premiato Mondo Affari come eccellenza dell’e-commerce nel settore elettronica.

L’azienda in questione è difatti specializzata nella compravendita di prodotti ricondizionati afferenti al mercato dell’elettronica di consumo, quali: TV, smarphone, tablet, PC, piccoli e grandi elettrodomestici, fotocamere e molto altro ancora.

La merce refurbished è quella che non può essere venduta come se fosse nuova, anche se, molte volte lo è, in quanto restituita da clienti che hanno semplicemente avuto un ripensamento, o che viene usata come esposizione. Tutti i prodotti, prima di essere posti in vendita, vengono ispezionati da un team di esperti e sottoposti a una serie di test attraverso i quali se ne certifica il corretto funzionamento, per poi essere ripuliti e reinscatolati con imballi e accessori originali. La “classifica” si divide in 3 gradi principali: A, B e C, da quello che indica il prodotto meno usurato, praticamente pari a nuovo, fino a quello con difetti estetici o anche di funzionamento. Uno dei principali vantaggi per l’utente finale è di certo il prezzo, in quanto la merce viene scontata dal 30% al 60%, se non oltre in casi particolari, rispetto al prezzo ufficiale di listino. Diversamente dai principali competitor, Mondo Affari offre alla propria clientela una garanzia di 12 mesi, valida a partire dalla data di acquisto, con sostituzione gratuita e immediata in caso di malfunzionamento entro i primi 30 giorni.