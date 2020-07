Dzeko capitano della Roma allo Scrigno di Brunella a Positano , la boutique dei campioni Il noto e famoso attaccante Edin Dzeko nella perla della Costiera Amalfitana dal nostro “Briatore”, Francesco Casola, che porta avanti la straordinaria boutique della catena di famiglia, in Via dei Mulini .

Con 58 reti siglate in 107 presenze, Dzeko è il miglior realizzatore di sempre nonché primatista di presenze della Bosnia ed Erzegovina. Assieme a Cristiano Ronaldo è, inoltre, l’unico giocatore ad aver siglato almeno 50 reti in tre dei cinque principali campionati europei (nel suo caso Bundesliga, Premier League e Serie A), rispettivamente con Wolfsburg, Manchester City e Roma. Nella stagione 2019-2020, con l’addio di De Rossi prima e Florenzi poi, Džeko diventa il nuovo capitano della Roma, il primo straniero dal 1998.

“Brunella” è oramai un marchio da campioni, il suo successo , anche nei tempi di Covid, ne fa di uno dei marchi più richiesti della Csota d’ Amalfi in Italia, un vanto per la famiglia Mandara e Casola, un orgoglio per Positano.