Duomo di Ravello: venerdì 24 luglio serata di ringraziamento per gli operatori sanitari della Costa d’Amalfi

La comunità di Ravello si appresta a celebrare il suo Patrono, il Medico e Martire San Pantaleone, con un programma di grande caratura, che assume la triplice dimensione della fede, della cultura e della solidarietà. E nell’ambito della sobria programmazione, che tuttavia assicurerà il rispetto dei segni tradizionali, il Comune di Ravello, in sinergia con la Parrocchia di Santa Maria Assunta ed il Rotary Club Costiera Amalfitana, ha voluto dedicare una serata agli Operatori Sanitari del Presidio Ospedaliero “Costa d’Amalfi”, ai Medici di famiglia, ai Farmacisti, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa Italiana Costa d’Amalfi, chiamati a combattere in prima linea a causa dell’epidemia da Covid-19. Un evento di comunione e di Città, in programma per venerdì 24 luglio p.v., che ci spinge a riflettere sul drammatico vissuto di questi ultimi mesi sotto lo sguardo del Medico e Martire San Pantaleone che non ha mancato di manifestare la sua presenza pregna di amore e di vicinanza alla comunità di Ravello. Dopo la Santa Messa di ringraziamento delle ore 19, ci sarà un momento dedicato alle testimonianze, affidate al Prof. Gennaro Rispoli, Direttore del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli – Ospedale Santa Maria degli Incurabili, al dott. Rodolfo Punzi, Direttore e Capodipartimento Malattie infettive ed Urgenze Infettivologiche Ospedale Cotugno di Napoli ed al Prof. Giancarlo Accarino, Capodipartimento Cardio – Toraco – Vascolare dell’A.O.U. Di Salerno. Saranno presenti tutti i sindaci della Costa d’Amalfi, le autorità Civili e Militari, il delegato alla Sanità della Regione Campania, Prof. Enrico Coscioni. Al termine “Concerto del Cuore” a cura dello Spring’s Duo del con il M° Giusy Gammella al pianoforte ed il M° Antonietta De Chiara al violino. Nel corso della cerimonia il Rotary Club Costiera Amalfitana donerà al Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi apparecchiature elettromedicali.