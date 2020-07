Dramma in chiesa ad Agropoli. Donna partorisce feto morto

Agropoli , Cilento . Dramma ad Agropoli. Una donna incinta ha prima avvertito dei problemi durante la celebrazione di un battesimo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie e poi dopo essersi diretta in bagno avrebbe espulso un feto senza vita, così scrive La Città di Salerno . Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agropoli. La donna è stata trasferita in ospedale, mentre sul caso sono in corso le indagini.