Dove sono le mascherine a Positano?

Riceviamo e pubblichiamo con una nostra nota sotto . Quasi nessuno usa le mascherine a Positano nelle poche occasioni in cui sarebbe necessario usarle (ora che alcuni obblighi demenziali sono caduti). Ed invece l’uso dovrebbe diventare un’abitudine automatica nei prossimi mesi. Specialmente nelle aree dove la circolazione del virus è ancora significativa (fortunantamente non da noi, ma stanno arrivando turisti…), l’utilizzo della mascherina dovrebbe essere raccomandato OGNI VOLTA CHE SI PARLA CON QUALCUNO A DISTANZA RAVVICINATA (http://www.laprimapietra.eu/covid-19-gestione-di-paure-speranze-ed-imprudenti-certezze/), specie se fuori dalla cerchia delle abituali frequentazioni.

Un interessante esperimento riportato sul sito web di LifeScience (https://www.livescience.com/face-mask-visualization-droplets-covid-19.html?utm_source=notification&jwsource=fb&fbclid=IwAR2krhm6-y2yE3TvYPxZ4WPAtS9iRtdhEEWMzbczzX1ncG6Sk0l0uaIW8s0) dimostra l’imprescindibile importanza della mascherina, nelle condizioni che io ho evidenziato nell’articolo su riportato. Ricordo a quanti non lo sapessero che 12 piedi sono circa 4 metri, ma che un colpo di tosse violento può distribuire goccioline fino a 18 piedi (oltre 5 metri).

Bisognerebbe sensibilizzare tutti, erogatori di servizi, avventori e turisti con una corretta, onesta ma martellante informazione, e ricordare che indossare la mascherina è un segno di rispetto per chi ci sta di fronte, perchè protegge gli altri più che noi stessi. Ma naturalmente il rispetto deve essere reciproco. Andando avanti così, si corrono rischi che si potrebbero evitare.

NOTA . A Positano in Costiera amalfitana tutte le attività rispettano rigorosamente e scrupolosamente le regole di contenimento del coronavirus covid – 19, qui , come in altre località della Costa d’ Amalfi, venivano ospiti, sopratutto stranieri, che spesso giravano senza mascherina, ma questo perchè non era obbligatorio da loro, ora neanche in Campania è obbligatorio indossare la mascherina all’esterno dei locali , ma solo all’interno. Diciamo che dopo la vittoria del Napoli, decine di migliaia di persone uno sull’altra, e nessun contagiato, ci sembrano esagerate queste misure, sicuramente la prudenza e le regole di igiene elementare, distanziamento e sopratutto lavarsi le mani, sono da seguire. Per quanto riguarda i pareri scientifici sono discordi, c’è pure chi ritiene la mascherina non solo inutile ma, in certi casi, dannosa. Seguiamo le regole dello Stato , la prudenza non è mai troppa, ma cum grano salis