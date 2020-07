Dove c’è cultura, c’è la presenza del poliedrico Luigi De Rosa uno dei pochi in Penisola e Costiera che di arte e cultura se ne intende. La sua libreria l’ epica Indice di Piano di Sorrento, fondata da sua madre Teresa Castellano , anch’ ella appartenente ad una antica famiglia storica di librai autentici; chi non ha mai conosciuto la leggendaria ed indimenticata Sig. Emilia? Negli anni, punto di riferimento per molte generazioni di lettori , studiosi e studenti a cui riusciva a trovare libri introvabili con la sua catena di contatti personali o recandosi ella stessa presso le case editrici o i rivenditori della Campania. Ed ancora oggi , la tradizione di famiglia attualmente puo continuare grazie al pragmatico e colto Luigi, per le persone appassionate del sempre più raro “LIBRO CARTACEO”, che il buon Luigi diligentemente ed anche coraggiosamente, detiene sugli scaffali ed annesso deposito della sua famosa libreria, appunto “L’ Indice” a Piano di Sorrento. La sua attività culturale, meriterebbe di più! …. Giovanni de Angelis