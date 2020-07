Dottoressa in Giurisprudenza: auguri a Rosita Amatruda di Tramonti. Grazie alla tesi in Diritto Civile dal titolo di “L’abuso dell’esercizio del Diritto Potestativo”, Rosita Amatruda, di Tramonti, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università Internazionale LUISS Guido Carli di Roma, ottenendo la massima valutazione: 110 e lode. La redazione di Positanonews porge i suoi più sinceri auguri non soltanto a lei, splendida studentessa, ma anche ai genitori Fiorina e Fortunato, la sorella Anna, il fratello Alfonso e l’intera famiglia.