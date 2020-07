Dopo Tordigliano, trovato altro delfino morto: questa volta a Cetara

E’ stato trovato un altro delfino morto in Costiera Amalfitana. Dopo l’esemplare di Tordigliano, è stato trovato un esemplare di Stenella Striata nelle acque di Cetara. La Capitaneria di Porto di Salerno ha recuperato l’animale e sono poi entrati in contatto con la stazione Anton Dohrn di Napoli: in corso ci sono gli accertamenti per stabilire come sia morto il delfino, che riportava delle ferite sul ventre.

Ricordiamo che questo tipo di animale raggiunge la lunghezza di circa 2,5 m e il peso di circa 160 kg. Si nutre di calamari e piccoli pesci e per cacciare può spingersi fino alla profondità di 200 m. È capace di compiere spettacolari salti fuori dall’acqua ed è uno dei delfini più studiati e più conosciuti. Possono vivere in acque la cui temperatura varia dai 10 ai 26 °C, sebbene il loro optimum sia intorno ai 18-22 gradi.

Alcune popolazioni di stenella striata compiono delle migrazioni che, soprattutto nel Pacifico orientale, sembrano seguire i movimenti delle correnti calde oceaniche. Nei mesi autunnali si avvicinano alla costa e in inverno scendono più a sud. In estate compiono il percorso inverso, nuotando però nelle acque più profonde e aperte. In Mediterraneo, quando la temperatura del bacino meridionale cresce, le stenelle si spostano verso la parte settentrionale. In questo mare sono state osservate anche delle migrazioni nictemerali: di sera i delfini si avvicinano alla costa per cacciare, mentre di mattina tornano in mare aperto.