Dopo la protesta stagionali a Roma e Sorrento: vertice Catalfo e Franceschini

Un tavolo di confronto tra governo e sindacati volto a individuare misure di sostegno per i lavoratori del settore turistico della Campania, tra le regioni più toccate dalla crisi Covid. L’appuntamento è per mercoledì 28 , quando la Flaica Cub, rappresentata da Marcello Amendola e Giovanni Cafagna, parteciperà ad una conference call con i ministri del Lavoro, Nunzia Catalfo, e dei Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini. «Ribadiremo quanto detto fino ad oggi – spiegano Amendola e Cafagna – vale a dire la necessità di introdurre un ammortizzatore sociale capace di coprire le esigenze dei lavoratori stagionali e della filiera del turismo (guide turistiche, aeroportuali, Ncc, addetti alla ristorazione ed alle pulizie, operatori sociali e del commercio, ecc.) perché la Naspi si è dimostrata non adeguata. E poi il sostegno al reddito per tutti i lavoratori del settore fino alla fine della pandemia, forti investimenti per rilanciare il turismo in Italia, sostegno alle sole imprese che garantiranno assunzioni a tempo indeterminato durature nel tempo». Nelle scorse settimane i lavoratori del comparto hanno manifestato a Sorrento ed Roma, dove i loro rappresentanti hanno incontrato il ministro Catalfo.