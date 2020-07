DONNE PROTAGONISTE LO PSICOLOGO IN TV – EDDA CIOFFI

Bella, simpatica, dolce, versatile, disinvolta , ma soprattutto altamente professionale, ritorna a richiesta del pubblico dopo lo strepitoso successo delle puntate invernali de “Lo Psicologo in tv” la psicologa dottoressa Edda Cioffi che esplica la sua attività anche quale esperta e Consulente Tecnico d’Ufficio presso vari Tribunali in processi dove la figura dello psicologo è fondamentale per l’applicazkione della Legge. La dottoressa Edda Cioffi si ripresenta al suo appassionato pubblico che l’ha richiesta con un nuovo format al quale ha dato il titolo di “psichepellicole”. Nella prima puntata la dottoressa Cioffi, tratterà un tema altamente scottante e coinvolgente, che non riguarda solo il mondo dei giovani e degli adolescenti, ma che coinvolge anche quello degli adulti, i cosiddetti “Grandi” ma in particolare le famiglie;

la prima puntata vertirà sul “bullismo”, ed avrà come punto di riferimento un film del regista Angelo Iannelli dal titolo (Lezioni di legalità). La redazione augura alla dottoressa Cioffi da poco tempo neomamma buon lavoro.