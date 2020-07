Donna finisce in ospedale a causa del manto stradale malmesso sul Corso Italia

Piano di Sorrento – Stamani, 21 luglio 2020, una donna attraversando la strada all’incrocio tra il Corso Italia e Piazza della Repubblica, all’altezza dei negozi “Acanfora” per intenderci, è inciampata a causa del manto stradale in pessimo stato per i lavori notturni di manutenzione, che stanno interessando il tratto in questione. I lavori sono quelli di riqualificazione programmati prima del lockdown, che in questi giorni sono stati fatti riprendere dai responsabili dell’Utc. La signora ha battuto violentemente la testa sull’asfalto riportando un taglio nella parte supriore sinistra del viso con perdita di sangue e conseguente esteso ematoma. Prontamente soccorsa da pedoni e negozianti sul posto, è stata poi trasferita presso il pronto soccorso del nosocomio sorrentino di S.Maria della Misericordia, grazie all’intervento degli operatori del 118 allertati per precauzione, visto che la signora, fortunatamente cosciente, per il forte trauma subito alla testa, aveva evidenti difficoltà di deambulazione. Augurando una pronta guarigione alla signora, chiediamo a chi di dovere di attivarsi affinché i tombini rialzati e il manto stradale disconnesso vengano preventivamente isolati con segnali di pericolo temporaneo e pannelli distanziometrici in modo che incidenti del genere non si verifichino più.