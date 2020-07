Diventa obbligatoria l’educazione civica per le scuole. Ed è stato pubblicato dal ministero dell’Istruzione il decreto n 35 del 22 giugno 2020 con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. A partire dal prossimo anno scolastico, il 2020/2021, questo insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà obbligatorio per tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia.

Le Linee guida, di facile consultazione, daranno un aiuto a dirigenti scolastici e insegnanti per dare seguito alle regole che entreranno in vigore a settembre. Per l’Educazione civica dal prossimo anno scolastico, ci sarà un proprio voto, e le verranno dedicate 33 ore all’anno.

Ecco alcune schede dallo Studio Cataldi