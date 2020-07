Deputato della Lega querela De Luca il governatore della Campania

Bruno Vespa sarà questa sera intervistato nel salotto di Minori in piazza Cantilena. Ma ad essere sotto i riflettori è una sua intervista al governatore della Campania ed ex sindaco di salerno Vincenzo De Luca spesso pungente nelle sue dichiarazioni. Il deputato bergamasco della Lega Daniele Belotti è infatti intenzionato a presentare una querela nei confronti di Vincenzo De Luca che in un’intervista rilasciata al giornalista della Rai ha dichiarato che in Lombardia i morti erano per strada non in ospedale. L’esponente della Lega ribadisce che non può accettare l’ennesima strumentalizzazione dei morti a fini elettorali.

La stessa esternazione ebbe lo scorso aprile il Presidente del comitato sanitario di New York , Mark Levine. In quella circostanza Belotti si rivolse all’ambasciatore americano a Roma ma ritiene che Levine sia giustificabile essendo dall’altra parte dell’oceano, al contrario di De Luca che conosce gli sforzi di personale sanitario, sindaci , volontari di Bergamo. L’augurio del deputato è che il primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, dello stesso partito di De Luca prenda le distanze da tale dichiarazione che offende e umilia tutti i lombardi.