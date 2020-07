Delitto a Ravello, questa sera a “chi l’ha visto?” ulteriori sviluppi

Come anticipato nella giornata di ieri, l’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” questa sera ha dedicato uno speciale al delitto di Ravello. Del triangolo amoroso tra Giuseppe Lima, Vincenzina Dipino e Patrizia Attruia si è parlato nei dettagli con interviste fatte a persone che conoscono molto bene i protagonisti e che hanno tutte l’idea che l’assassino della Attruia sia Lima e non Vincenzia Dipino che, da 5 anni, sarebbe in carcere ingiustamente. Dal quadro completo Lima è emersa come una figura spietata che cerca anime deboli, fa credere di proteggerle per poi comandarle e tenerle in pugno. Così avrebbe fatto anche in passato quando, a pagarne le conseguenze e a subirne la violenza, sarebbe stata la moglie e così avrebbe fatto in questo caso quando avrebbe pilotato come marionette le due donne, totalmente soggiogate da lui. Sotto minaccia Vincenzina Dipino inizialmente ha dichiarato di essere l’assassina e, nemmeno quando Giuseppe Lima ha finalmente affermato di essere stato lui a commettere l’omicidio, è stata prosciolta. Ora ci sarà un nuovo ricorso in Cassazione, con la speranza che a pagare sia davvero solo il colpevole.