De Luca: “Programma per Ravello ormai definito: parte alla fine del mese”.

Anche oggi 3 luglio 2020, come oramai avviene da mesi ogni venerdì, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante una diretta Facebook, ha fatto il punto della situazione sui contagi, su Mondragone e su tutte le attività messe in campo per la ripartenza della Campania. Il Governatore De Luca ha parlato anche del festival di Ravello:

“Avremo eventi bellissimi non solo nella città di Napoli, ma in tutta la Regione – ha detto -. Il programma per Ravello ormai è definito: parte alla fine del mese. Manteniamo in vita un’estate da re nella Reggia di Caserta”.