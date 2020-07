De Luca pensa a nuove ordinanze: carta d’identità obbligatoria nei locali?

Regione Campania. Il governatore Vincenzo De Luca è sempre al lavoro con la Protezione Civile in termini di prevenzione e misure di sicurezza. De Luca, come rivela nell’intervista, starebbe pensando a due nuove ordinanze circa gli autobus in arrivo e l’obbligatorietà di esibire il documento di riconoscimento nei locali, facendo riferimento alla recente vicenda scoppiata in un noto ristorante di Massa Lubrense, dove sono state fornite generalità false creando caos per individuare la rete dei contagi.

“La prima riguarda gli arrivi dei pullman che vengono dall’est Europa, dall’Ucraina, dalla Romania, Bulgaria… abbiamo rilevato che la gran parte dei focolai oggi vengono dai paesi esteri. Stiamo valutando con la Protezione Civile ma nessuno scenderà da un pullman senza un controllo preventivo.”

“La seconda misura riguarda l’obbligo, per chi va al ristorante, di fornire la carta d’identità. Almeno per ogni tavolo al ristorante ci dev’essere una persona che fornisce la carta d’identità. Ci sono imbecilli e irresponsabili che danno generalità false. E’ capitato in un ristorante sulla costiera sorrentina e avendo trovato un cliente positivo abbiamo telefonato ai numeri degli altri clienti, che sono risultati essere falsi. Abbiamo capito che è in gioco la nostra vita e quella dei nostri familiari?”

“Ci stiamo preparando per l’anno scolastico, parliamo di 180 mila test da fare. Se non scatta un nuovo senso di responsabilità dei cittadini il lavoro rischia di essere pregiudicato. MASCHERINA SEMPRE.”