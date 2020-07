De Luca, 1000 euro di multa senza mascherina

Per i cittadini provenienti da paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena (link ordinanza)

Napoli – Il governatore Vincenzo De Luca ha emanato l’ordinanza che chi non indossa la mascherina sia nei mezzi pubblici o nei luoghi al chiuso, sarà multato con 1000 euro.

Mentre per i cittadini provenienti dai paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena. Lo aveva annunciato nella sua solita disamina del venerdì, in diretta sulla sua pagina di Facebook, della situazione sui contagi in vista della riunione della task force per valutare nuovi provvedimenti.

Ed infatti ha messo nero su bianco dopo questa riunione, e nell’ordinanza si prevede il blocco dei mezzi pubblici, ossia bus e treni, se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere. La massima sanzione a cui si va incontro è di 1000 euro, per chi non la indossa, come stabilito dalle ordinanze regionali, specialmente in tutti i luoghi al chiuso.

Altro doloroso capitolo è quello degli assembramenti che dopo il lockdown hanno preso il sopravvento con persone, come visto anche in alcune immagini postate sui social, sono accalcate le une alle altre e senza la mascherina. Così si invitano le forze dell’ordine e le polizie municipali a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento, e nelle quali, al chiuso, i cittadini non indossino la mascherina (negozi, supermercati, bar, esercizi commerciali, locali pubblici etc.).

Con l’apertura sia dei confini regionali che nazionali, si è avuto che c’è stato, e ci sarà, il cosiddetto contagio di importazione, ed allora è stato dato mandato alle Aziende Sanitarie di individuare alberghi Covid da riservare alla quarantena di pazienti asintomatici.

Link ordinanza su: http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-63-24-07-2020.pdf

GiSpa