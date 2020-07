26 LUG 2020

Aurelio De Laurentiis cerca un “Nuovo Cavani” da portare a Napoli. Così scrivono i colleghi di Area Napoli. Una riflesione pacata la dobbiamo fare con l’occhio ancora alla partita di ieri sera. Milik sbaglia un colpo di testa facile davanti alla porta e questo dimostra un calo di concentrazione notevole. Il Napoli ha bisogno di certezze future circa l’ingaggio di un bomber che realizzi un buon numero di reti almeno in campionato.

Osimhen un elemento valido che dovrà fare un buon rodaggio nel campionato italiano dimostrando poi se l’affare si concluderà positivamente in campo le qualità tecniche e il suo talento.

La stampa specializzata parla di un ragazzo prolifico che riesce a fare goal con la sua potenza e una buona tecnica individuale.

AREA NAPOLI

Un attaccante molto prolifico, giovane, di grandi qualità tecniche e dall’intuito famelico in zona gol. E che finanziariamente possa dare anche i suoi frutti, in futuro, al club azzurro, proprio come fece il Matador uruguagio. la priorità del club partenopeo, che non ha bisogno di vendere i propri calciatori per fare mercato – tra i pochi casi in Italia – resta quella di mettere a disposizione di Gattuso un attaccante che possa assicurare un bel bottino di reti al tecnico calabrese.

CAVANI E LA STORIA

A Palermo giocava esterno furboe tecnico, “cavallo pazzo” correva a tutto campo diventando poi micidiale sotto porta e determinante in tutte le zone dell’attacco azzurro.

Dopo anni, lo scouting partenopeo, che con l’addio di Higuain aveva puntato tutto su Arek Milik, prelevandolo dall’Ajax, sembra aver trovato il giocatore giusto che possa ripercorrere le tappe dell’ex attaccante del Palermo, che in rosanero faceva addirittura l’esterno d’attacco. Victor Osimhen ha messo tutti d’accordo in riva al Golfo, anche il tecnico del Napoli, che non vede l’ora di allenarlo e vederlo in campo. De Laurentiis, pronto ad esplodere. Osimhen speriamo coi suoi gol possa far tornare un sorriso sulle labbra dei tifosi del Napoli. L’accordo, come evidenziando fonti molto attendibili, è stato trovato. Serve solo il tweet che ratifichi il grande colpo dell’estate partenopea.