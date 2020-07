Anteprima . Dan Bilzerian il re di Instagram da Mykonos a Positano e Massa Lubrense. Dalle isole Eolie in Grecia, dove si trovava tre giorni fa, alla Costa d’ Amalfi e Sorrento, con Capri, fra le sue mete preferite, Covid o non Covid, è tornato qui, sosta nella rada della perla della Costiera amalfitana poi a Massa Lubrense, nella splendida Marina di Cantone.

Il multimilionario e playboy americano, che si dichiara attore, personaggio di Internet e giocatore d’azzardo, è stato anche fotografato con la sua ex moglie Alexis Kougou .

Foto 3 di 3





Circondato da belle donne e tanta bella voglia di vivere, da Positanonews il benvenuto , come sempre in anteprima nelle aree di Salerno e Napoli in Campania di cui ci occupiamo.

Per noi una good news e auguriamo a tutti di continuare una bella estate, sicura e responsabile, con la gioia di vivere e gustare le bontà e le bellezze della Terra delle Sirene.

Grazie V. per le foto e la segnalazione esclusiva.