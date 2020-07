Dalla Regione Campania arriva il via libera per i collegamenti con la Costiera

Via libera al collegamento autobus con marina di Vietri Sul Mare: dopo numerose segnalazioni e diversi ritardi dalla Regione Campania arriva l’ok al ripristino di un servizio che per molti cavesi si è rivelato, negli anni scorsi, di fondamentale importanza per concedersi senza troppo stress un bagno a mare evitando il trambusto di scendere a Vietri in macchina e affannarsi per la ricerca di un posto auto. Da domani, infatti – fanno sapere da Palazzo di Città – ritorna operativa la corsa 62 di BusItalia che collega la valle metelliana e Vietri sul Mare. A quanto pare – a seguito di numerose segnalazioni e richieste di ripristino del servizio arrivate dall’utenza e, in diverse occasioni, anche dal consigliere di minoranza Vincenzo Lamberti , costantemente attento alle esigenze di chi utilizza i mezzi pubblici – il sindaco Servalli in persona e l’assessore al ramo Antonella Garofalo hanno sollecitato il presidente Vincenzo De Luca e il consigliere regionale delegato ai trasporti Luca Cascone ad interloquire con l’azienda BusItalia che si è, finalmente, resa disponibile a riattivare il servizio tra le due città.