Dal Grande Fratello e Detto Fatto alla Diva Costa, Jonathan Kashanian si rilassa ad Amalfi

Jonathan Kashanian, vincitore della quinta edizione del reality dei reality, è senza dubbio il più amato concorrente del Grande Fratello di sempre. Simpatico, sensibile, stiloso: la strada per Jonathan non poteva che essere quella della televisione e della moda.

Jonathan ha scelto la costiera amalfitana per un po’ di relax e per staccare la spina dal mondo dello spettacolo che, per quanto piacevole, spesso si rivela essere molto difficile e talvolta stressante. Il tutor di moda del programma Rai Detto Fatto ha trascorso il soggiorno prima ad Ischia e poi ad Amalfi dove ha frequentato la spiaggia di Santa Croce, il ristorante da Teresa e un giro in barca a Maiori fino alla Grotta di Pandora e la spiaggia del Cavallo Morto.