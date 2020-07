Dal 4 luglio le nuove corse della Travelmar che collegano Salerno e la costiera amalfitana. Ecco orari e tariffe

Dal 4 luglio sono entrati in vigore i nuovi orari della Travelmar per i collegamenti tra Salerno e la costiera amalfitana. CLICCA QUI per consultare il PDF con tutte le partenze da Salerno, Positano, Cetara, Amalfi, Maiori e Minori con le relative tariffe. I collegamenti permetteranno di raggiungere in modo veloce e sicuro le diverse località della costiera amalfitana utilizzando le vie del mare e godendo di un servizio svolta in sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti.