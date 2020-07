Da Vico Equense all’Emilia: il maresciallo Antonio Cioffi è il nuovo comandante di Caorso

Da Vico Equense fino all’Emilia Romagnia. Il maresciallo Antonio Cioffi è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Caorso, in provincia di Piacenza. Quest’ultimo era arrivato in provincia di Piacenza nel 2008, è stato sino a quattro settimane fa il vice comandante della Stazione di Cortemaggiore.

Classe ’70, Cioffi è sposato ed ha due figli di 22 e 15 anni. Dopo aver trascorso circa nove anni alla Stazione di Cortemaggiore, il 4 luglio 2020 ha assunto il Comando della Stazione di Caorso. I Carabinieri della Stazione di Caorso sono saliti così a quattro. Con il Maresciallo Maggiore Cioffi sono presenti anche due appuntati e un carabiniere.

Cioffi ha frequentato il 44° Corso triennale dei Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Dopo gli anni di formazione è stato assegnato nel 1993 alla Stazione di Misilmeri (PA), dove vi è rimasto sino al 1995. Dal 1995 al 2008, in vari periodi è stato impiegato al Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale (PA), all’Aliquota Operativa della Compagnia di Termini Imerese (PA) e al Nucleo Informativo di Palermo. Giunto in provincia di Piacenza nel 2008, dopo essere stato in sottordine dapprima alla Stazione di Fiorenzuola d’Arda e successivamente a quella di Cortemaggiore (PC), lo scorso 4 luglio ha assunto il Comando della vicina Stazione di Caorso (PC).