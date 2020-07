Da Ravello il governatore De Luca saluta gli ospiti di Positano: “Divertirsi con responsabilità”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, giunto a Ravello per l’inaugurazione del Ravello Festival 2020, attraverso Positanonews ha inviato un caloroso saluto ai cittadini e a quanti soggiornano a Positano, e in Costiera Amalfitana. Sentito dal nostro Lucio Esposito, De Luca ha approfittato dei nostri canali per lanciare un messaggio, “un appello a divertirsi con responsabilità, ad aiutarci ad affrontare questa fase che rimane difficile, con grande equilibrio e con grande saggezza, portare la mascherina nei luoghi dove ci sono assembramenti e lavarsi le mani. Bastano queste piccole attenzioni per godere con serenità queste splendide giornate d’estate”. Commentando insieme a Lucio Esposito la notevole presenza in Piazza, il presidente della Regione lo ritiene “un miracolo – parlando poi del Festival ha detto – siamo partiti in ritardo, abbiamo dovuto fare delle scelte veramente correndo”.