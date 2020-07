Da Positano l’omaggio a Ennio Morricone con “Fantasia”. Giusy Celentano, Marianna Meroni e non solo, le donne della musica della perla della Costiera amalfitana in un omaggio indelebile nella Chiesa Madre Santa Maria Assunta.

Nella Fantasia è un brano musicale italiano basato sul tema di Gabriel’s Oboe dal film Mission, composto da Ennio Morricone e scritto da Chiara Ferraù.

Storia

Nella Fantasia apparve per la prima volta sull’album Eden di Sarah Brightman, nel 1998. In seguito, nel 1999, Philip Anderson scrisse che il brano era ispirato dalla colonna sonora del film The Mission, e che Brightman aveva chiesto il permesso a Morricone di inserire anche il testo. È possibile che Brightman abbia scritto il testo della canzone in inglese e che sia stato tradotto in italiano da Ferraù. In seguito, le note del successivo album di Brightman The Very Best of 1990–2000 (2001), in cui è contenuto anche il brano, indicano come compositori della canzone Berta Ferraud ed Ennio Morricone

Alcuni anni più tardi il brano verrà ripreso dal gruppo musicale Il Divo, inserito nel loro omonimo album (2004), da Amici Forever sul loro album Defined (2005) e da Garðar Thór Cortes sull’album Cortes (2007), confermando che il testo della canzone è stato scritto da Chiara Ferra

Secondo FPWeb, un sito dedicato al compositore e produttore discografico tedesco Frank Peterson, Chiara Ferraù scrisse il testo in italiano per gli album Eden e La Luna di Sarah Brightman.