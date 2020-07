Da domani afa e caldo torrido in Italia, aumentano le temperature anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina con punte di 40 gradi

Il caldo mite che ci ha accompagnato in questo mese di luglio ci saluta per fare posto al grande caldo. Da domani, martedì 28 luglio, su tutta l’Italia arriva un promontorio di alta pressione subtropicale che porterà un’ondata di caldo africano. Le temperature saranno in aumento ed oscilleranno tra i 35 ed i 40 gradi, con un elevato tasso di umidità che farà percepire una temperatura ancora più alta. Nessun refrigerio neanche durante le notti che saranno comunque caldissime, con temperature non inferiori ai 25 gradi. L’ondata di grande caldo durerà almeno per tutta la settimana ed interesserà anche la costiera amalfitana e la penisola sorrentina.