Da Capri a Washington. La giornalista caprese Annamaria Boniello candidata al Premio Eccellenza Italiana.

Annamaria Boniello candidata alla settima edizione del Premio Eccellenza Italiana, ideato dal giornalista Massimo Lucidi. Il merito, come evidenziato dai promotori della candidatura, è evidente: aver concorso a raccontare Capri nel mondo in un impegno ultra ventennale, denso di miti e di ricordi freschi. Dopo il direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano vincitore a Washington nel 2018, un altro giornalista “made in Naples” viene candidato al Premio Eccellenza Italiana. Fittissimo il curriculum giornalistico e professionale di Annamaria Boniello: dalle corrispondenze da Capri per Paese Sera, Il Mattino e Panorama all’Amministrazione dell’Azienda di Cura e Soggiorno del Turismo di Castellammare di Stabia. “Il racconto di Capri che Annamaria Boniello realizza con le straordinarie corrispondenze de Il Mattino, impreziosito dalla presenza a eventi e kermesse anche internazionali, memorabili, come quelle in America rappresentano per tutti noi un esempio di promozione del territorio e di formidabile networking” dichiara Massimo Lucidi che questa mattina, nella Sala Consiliare del Municipio di Capri, alla presenza del Sindaco, Marino Lembo, e di numerosi componenti del Direttivo ha consegnato l’attestato di candidatura a nome di Tonino Lamborghini Presidente del Premio Eccellenza Italiana