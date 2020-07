Da Capri a Positano, continua la vacanza di Dzeko e la sua Amra in dolce attesa

Positano, dopo la tappa alla prestigiosa boutique de “Lo Scrigno di Brunella” – uno dei marchi più richiesti della Costa d’ Amalfi in Italia, un vanto per la famiglia Mandara e Casola, un orgoglio per Positano – ripercorriamo la vacanza del capitano e centravanti della Roma, Edin Dzeko da Capri a Positano, in compagnia della sua amata Amra Dzeko in dolce attesa.

E’ di alcuni minuti fa l’ultimo post Instagram di Amra in cui si gode la colazione nella cornice di una Positano più bella che mai, in compagnia di Edin in occasione del loro anniversario festeggiato ieri, in una delle città più romantiche di sempre.

Prima di Positano, non è passata inosservata la loro visita a Capri, tappa immancabile per tutti i vip del mondo, dove i due si sono concessi uno degli scatti più romantici con i faraglioni come sfondo.