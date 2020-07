Crociere, Azamara prevede forte domanda per le crociere nel 2021: tra le destinazioni preferite la Costiera amalfitana

Nel 2021 ci sarà un forte incremento di domande per le crociere. Questo è quanto riferisce Azamara, una compagnia di navigazione specializzata in crociere di lusso, fondata nel maggio 2007 da Royal Caribbean Cruise Ltd.

La convinzione della società è che ci sarà una forte domanda per le crociere in Europa già nel 2021. Dal sondaggio inviato a 6.000 membri fidelizzati dal brand delle crociere, emerge che quasi il 50% è desideroso di fare una crociera nei prossimi 12 mesi e più del 40% dei partecipanti è disposto a prendere voli lunghi oltre le 10 ore.

Le rotte del Mediterraneo si stanno rivelando più popolari per il 2021, seguite da Australia e Nuova Zelanda, Islanda, Norvegia e Isole britanniche. Nell’offerta della compagnia prevista per il 2021 ci sono un viaggio di sette notti in Italia ad aprile, che parte da Monaco a bordo della Azamara Journey e arriva anche a Santa Margherita, poi la Costiera Amalfitana e infine Roma. Da settembre 2021 è prevista una crociera in Francia di 10 notti e quattro porti tra cui Honfleur, Parigi, Nantes e Bordeaux.