Covid , quanti haters e confusione. Sorrento, Vico , Massa e Capri città e ristoranti sicuri. Si continui responsabilmente e serenamente l’estate. A fare pasticci anche la comunicazione , ieri i giornali riportavano da Napoli che il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca parlava di sei contagiati a Vico Equense e di un ristorante dove avevano dato dati falsi. Poi la smentita del sindaco di Vico Buonocore, nessun contagiato, quelli di Massa erano e rimangono quattro, isolati e circoscritti. Haters sui social network in particolare facebook puntavano contro i ristoranti a Marina del Cantone a Massa Lubrense, di Capri si continua a parlare in ogni occasione, collegato a Nerano, al Cilento dalla provincia di Napoli e Salerno, Sorrento un caso dopo tre mesi, insomma fa notizia. Ma questo non è il momento di fare audience . Positanonews può assicurare che tutti i ristoranti stanno lavorando normalmente, e gli auguriamo di continuare a farlo, con responsabilità e serenità, stiamo parlando davvero di casi inesistenti e minimali. Prudenza, sicurezza, ma anche buon senso e consapevolezza, la vita va avanti, deve andare avanti, ci aspetta un lungo inverno, facciamo queste settimane serene, non sono certo i post velenosi, spocchiosi e arroganti che fermano il coronavirus covid-19, nel mondo che ci circonda, guardando anche all’estero, la Penisola sorrentina e Costiera amalfitana sono fra le aree, non solo piu belle, ma più sicure, forse il clima, l’aria, il mare, il sole, forse perchè sono piccole comunità solidali e sociali, ma ora basta fare terrorismo e snocciolare dati, di cui non vi ha certezza, come abbiamo visto, e pensiamo ad andare avanti. Con o senza contagiati bisognerà continuare a seguire le prescrizioni sanitarie ( distanza, mascherina, lavarsi le mani) , ma stiamoci calmi. Se è vero che il virus dura sette anni, come è stato scritto dall’ennesimo scienziato studioso “so tutto io” di cui abbiam piene le scatole, stiamoci tranquilli e godiamoci , e facciamole godere ai nostri ospiti, questi giorni. Mai abbiamo visto un’estate dal punto di vista ambientale e naturalistico così bella , chi sta qui davvero farà la vacanza più bella di sempre . Abbiamo visto che altri effetti del Covid potranno essere, dopo quelli sanitari ed economici, quelli depressivi ed ossessivi, ebbene cerchiamo di combatterli cercando di essere felici e sereni , in sicurezza senza ansie