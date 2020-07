Covid, Mondragone nel caos: pubblicato elenco completo di 18 contagiati, scoppia la bufera. Clamorosa violazione della normativa in materia di tutela della privacy da parte del Comune di Mondragone nel pieno dell’emergenza sanitaria innescata dal focolaio di Covid-19 esploso in città dieci giorni fa. Tra gli atti allegati all’ordinanza con la quale il sindaco Virgilio Pacifico dispone l’obbligo di isolamento domiciliare per le persone risultate positive al tampone è stata infatti pubblicato l’elenco completo di 18 persone contagiate.

Tutti i dati erano in chiaro: nome e cognome, numero di cellulare, indirizzo, data di esito del tampone che ne ha certificato la positività al coronavirus. Quando la notizia è iniziata a circolare sui siti e sulle pagine social dei cittadini, gli elenchi sono stati rimossi. Nel frattempo lo hanno visto migliaia di persone. Nei giorni scorsi è invece circolato l’elenco completo dei primi 43 cittadini risultati positivi al Covid-19, a firma del comandante della polizia municipale David Bonuglia, con tutti i dati sensibili, compresa la nazionalità ed il codice fiscale. Alcune associazioni cittadine hanno già denunciato l’accaduto al Garante nazionale per la Privacy ed hanno chiesto la revoca del comandante.

Fonte Il Mattino