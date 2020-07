Covid a Salerno, altri due positivi: a luglio i contagi sono decuplicati. Si aggiorna con altri due positivi la conta dei contagi a Salerno. I pazienti si trovavano già a casa, in isolamento domiciliare, in quanto già individuati e seguiti dall’Asl Salerno come contatti di casi precedenti. Giungono così a 38 i casi registrati finora nel capoluogo. Tra questi, nei giorni scorsi, era emerso anche quello di un 16enne, nella zona di Torrione, riconducibile al commerciante risultato positivo a Mercatello. Il caso, come già più volte ribadito, testimonia un contagio allargato, non circoscritto ormai, come in un primo momento, al solo quartiere Carmine. Ormai i contatti sono variamente diffusi sul territorio, per cui è anche difficile ricondurre ai nuclei originari, aprendo così alla possibilità di nuovi cluster. Sempre nella mattinata di ieri, un nuovo contagio è emerso a Scafati, per il quale sono in atto le prassi consolidate, in primis la ricostruzione dei contatti familiari e lavorativi. Nel pomeriggio, invece, al termine dei 120 tamponi effettuati a Pisciotta, sono stati individuati 4 positivi. I pazienti, appartenenti allo stesso nucleo familiare (nonna, figlio e due nipoti), sono già in quarantena, sotto sorveglianza Asl. E due casi, in serata, si registrano a Centola.

Fonte Il Mattino