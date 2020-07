Costiera amalfitana , svaligiata casa vacanza: portati via anche i condizionatori

Neanche hanno cominciato a lavorare in maniera costante, che già alcune attività alberghiere devono fare i conti con degli inconvenienti extra emergenza sanitaria. Abbiamo ricevuto la notizia, infatti, di un furto avvenuta in una casa vacanza in Costiera Amalfitana : non è chiaro come i ladri siano riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione, ma, purtroppo, sono riusciti a svaligiarla completamente. Addirittura, sono stati portati via persino i condizionatori. Non è ancora chiaro quante persone erano coinvolte, le Forze dell’Ordine stanno indagando.

Un colpo duro per un piccolo imprenditore che ha dovuto fare i conti prima con l’emergenza legata al Coronavirus, quindi con annullamenti di prenotazioni e così via, e una volta pronto a ripartire, questo episodio assurdo.

Nessuna denuncia è stata presentata a Positano, Praiano, Amalfi, Ravello , Maiori e Tramonti. La voce è insistente e con particolari, si pensa che siano stati ospiti in una struttura non registrata.