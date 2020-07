Costiera Amalfitana: sul dissesto idrogeologico Cirielli FdI:” Come ha speso i fondi De Luca”

“La Campania frana e da De Luca neanche una risposta. Come ha speso i fondi per il dissesto idrogeologico?”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli : “Domenica scorsa si è verificato un grosso smottamento tra Positano e Praiano che ha rischiato di colpire le imbarcazioni presenti in mare; ieri, una frana è crollata sulla spiaggia di Conca dei Marini costringendo alla fuga decine di bagnanti. Mi domando cosa abbia fatto il governatore De Luca, nel corso degli ultimi cinque anni, per mitigare il dissesto idrogeologico? Ma la risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti: niente. L’amministrazione regionale di centrosinistra – dichiara Cirielli – è stata incapace di gestire centinaia di milioni di euro stanziati dal Governo nazionale e dall’Unione Europea per tutelare le nostre coste mettendo in pericolo la vita di migliaia di residenti e turisti. Ciò che sta accadendo in questi giorni è davvero preoccupante e rischia di danneggiare l’immagine della Costiera Amalfitana. E, soprattutto, di aggravare la già difficile situazione economica delle attività ricettive, turistiche e non solo. Il Governo deve intervenire con urgenza alla luce della evidente incapacità amministrativa e politica della Giunta De Luca di garantire la sicurezza degli abitanti e frequentatori delle località turistiche presenti lungo il litorale campano. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia – conclude Cirielli – il dissesto idrogeologico sarà una delle priorità del nostro programma elettorale, che sottoporremo all’attenzione del candidato presidente del centrodestra Stefano Caldoro”.