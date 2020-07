Costiera amalfitana, Minori: lavori stradali in corso

La posa dei cavi per la banda larga sul tessuto urbano di Minori è terminata e la ditta esecutrice dei lavori ha provveduto (forse) a rimettere le cose a posto. Nel senso che le parti interessate dagli scavi sono state ricoperte e tutto va ben al 90%.

Resta ora il lavoro di ridisegnare le strisce per il parcheggio a pagamento (quelle di colore bleu) e di sistemare gli attraversamenti pedonali prestando sincera cura ad una di via Gatto che attraversa la strada in modo obliquo a grave rischio per anziani, mamme con carrozzino ( sono però oggetto di grandi risate da parte di stranieri (pochi quest’anno maledetto) e italiani anch’essi divertiti).

Noi abbiamo proposto a suo tempo la preparazione degli attraversanmenti di via Gatto (statale 163 amalfitana) in modo da risultare anche più visibili, colorandone anche i contorni di rosso .

Quello di via Gatto è un problema serio che andrebbe eliminato se fosse disposta la presenza costante in un vigile urbano il quale avrebbe solo il compito di farsi vedere dall’automobilista e, maggiormente, dal motociclista.

Un tempo questo avveniva, come pure c’era la sicura presenza vigile d’una guardia comunale anche di notte (ma questo è un altro discorso)