Costiera Amalfitana, l’attrice Ludovica Bizzaglia con la sua nuova fiamma a Maiori

Relax romantico in Costiera Amalfitana per l’attrice Ludovica Bizzaglia. La 24enne romana ha pubblicato delle foto su Instagram, in cui è ritratta durante un rilassante soggiorno a Maiori, alla Torre Limonaia. Sul noto social, dove vanta un seguito di oltre 800mila follower, ha pubblicato anche una foto con la sua nuova fiamma, Alessandro Renato Sollevanti.

Debuttata giovanissima sul piccolo schermo (all’età di 12 anni), inizia con Appuntamento al tubo su Rai Gulp nel 2008. Dalla televisione passa poi al cinema, con la trasposizione di Amore 14, omonimo libro di Federico Moccia, e seguiranno poi titoli come Al di là del lago, Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile, Un’altra vita. Ha recitato nella famosa soap opera partenopea Un posto al sole, dicendo però addio alla parte di Anita Falco lo scorso autunno.

La frizzante influencer sembra essersi già lasciata alle spalle la relazione con Cristiano Piccirillo: con il pizzaiolo de “La Masardona” (con cui visitò Vico Equense due anni fa) sembra che la storia sia finita al capolinea già a fine 2019. Alessandro, 27enne proprietario Blanco Beach Club di Fregene, ormai è entrato nella sua vita e, come si vede dai social, la coppia è molto affiatata.