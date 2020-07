Costiera amalfitana, la designer di gioielli e influencer Maria Vittoria Paolillo arriva a Positano – FOTO

Ancora personaggi noti in Costiera Amalfitana. Il periodo post lock down ha visto l’arrivo di tanti vip, in particolare a Positano: nonostante manchino ancora, per ovvie ragioni, alcuni arrivi d’Oltreoceano, sono tante le personalità eccellenti che stanno arrivando nella Divina. Ultima è la bellissima designer di gioielli e influencer Maria Vittoria Paolillo. Questa, come testimoniano alcune foto sul suo profilo Instagram, è arrivata in Costiera e si sta rilassando a Positano.

Si è avvicinata al mondo dei gioielli grazie al nonno, capostipite dell’azienda, tanto da farle capire fin dall’infanzia che questa sarebbe stata la sua strada. Dopo gli studi di gemmologia, che le hanno fornito conoscenze più approfondite sul mondo dei gioielli, e i numerosi viaggi che l’hanno ispirata per le nuove creazioni, Maria Vittoria ha deciso di scendere in campo ideando un marchio tutto suo: MVP.

La scelta di celare il suo nome dietro a un acronimo è stata fatta per volersi svincolare e diversificare dal lavoro della famiglia Paolillo, legato unicamente al mondo dei preziosi, per confrontarsi con materiali più accessibili come l’argento.

Dalle solide basi e dalla necessità di emanciparsi nasce MVP, linea che è riuscita a fondere la tradizione artigianale con un’estetica giovane e irriverente, senza tralasciare la cura per i dettagli e la costante ricerca dei materiali.