Costiera Amalfitana. Il 6 Luglio a Maiori i Premi Scrittore in…banco e “La parola ai Miti”, Il 7 luglio ad Atrani omaggio a Elvira Notari e “A cena con l’Assassino…in riva al mare”.

Il 6 Luglio a Maiori i Premi Scrittore in…banco e “La parola ai Miti” della UNITRE. Il 7 luglio ad Atrani omaggio a Elvira Notari e “A cena con l’Assassino…in riva al mare” Due nuovi appuntamenti per la XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Lunedì 6 luglio, alle ore 20.00 nella Chiesa del Convento di San Domenico a Maiori, con il supporto dell’Associazione I Presìdi del Libro della cittadina costiera, dell’Associazione “Amici di San Domenico” e della Printart Edizioni, saranno consegnati ai vincitori del Concorso letterario nazionale Scrittore in…banco le Antologie contenenti i loro racconti sul tema delle “diversità”. Il presidente di giuria Margherita Anastasio premierà così Camilla D’Ambrosio del Liceo Scientifico “Severi” di Salerno, Debora Giocoli del Liceo Scientifico “Sensale” di Nocera Inferiore, Rosalia Giliberti dell’Istituto “Mario Pagano” di Napoli. Nel corso della serata per la Selezione del Premio costadamalfilibri sezione “Antologie”, sarà presentato “La parola ai Miti” del Laboratorio di Scrittura UNITRE, curato da Gennaro Maria Guaccio e Annabella Marcello, edito da LFA Publisher. L'idea innovativa di proporre i Miti dell'antica Grecia, rapportandoli alle vicende contemporanee, ha conseguito molto successo tra gli allievi del Laboratorio di Scrittura di UNITRE, che hanno prodotto una serie di elaborati in prosa e poesia. I Miti di Medea, Antigone, Cassandra e Demetra hanno stimolato la fantasia dei partecipanti, i cui risultati sono chiaramente visibili in questa Antologia che raccoglie i loro lavori. Un risultato soddisfacente e inaspettato con la produzione di vere piccole opere.

Martedì 7 Luglio due momenti in Largo Orlando Buonocore ad Atrani. Con il cinema di Elvira Coda Notari alle 20.00. Licio Esposito, Paolo Speranza e Mariangela Fornaro, attraverso “La Film di Elvira”, edito da Cactus Film e Cinemasud, racconteranno Elvira Coda Notari, la prima regista donna del cinema italiano, nata a Napoli nel 1875 e morta a Cava de’ Tirreni nel 1946, anche attraverso la proiezione di frammenti di film dell’epoca. Accompagnati dalla narrazione musicale della Napoli di Elvira con Rino Ruocco, Roberta Manzo, Giuseppe Palladino. Alle 21 invece si rinnova l’appuntamento con “A cena con l’Assassino…in riva al mare” presso il ristorante Le Arcate. Attraverso gli indizi del radiogiallo, messo in scena dalle attrici Brunella Caputo e Sabrina Prisco, i partecipanti, tra una portata e l’altra, dovranno dare un volto e un nome ad un omicida. In collaborazione con l’Azienda Agricola Cuonc Cuonc di Minori, la prenotazione è obbligatoria (348/7798939)

Le serate saranno condotte da Alfonso Bottone, direttore organizzativo ..incostieraamalfitana.it.

Su Radio Divina FM intanto, ogni Lunedì e Giovedì alle 18.05, proseguono gli appuntamenti de “I Salotti Letterari di..incostieraamalfitana.it” con gli autori in concorso per il Premio costadamalfilibri.